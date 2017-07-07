Расходы государственного бюджета Армении выросли на 2 млрд драмов

Расходы государственного бюджета Армении в 2017 году увеличились на 0,4% (2 млрд драмов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные министерства финансов, это увеличение связано с увеличением текущих расходов.

Текущие расходы за отчетный период составили 493,7 млрд драмов: 79,1% от показателей работы полугодия. Текущие расходы выросли на 1,2% или 5,7 млрд. драмов, что связано с увеличением расходов на услуги и социальных выплат, пенсионных расходов.

Из текущих расходов на заработную плату государственного сектора было выделено 51,3 млрд. драмов. Для приобретений и услуг было использовано 47,7 млрд драмов. Для государственного долга было предоставлено более 55,1 млрд драмов.