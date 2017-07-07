Санкции против России на G20 напрямую не обсуждались

Вопрос санкций на первом рабочем заседании саммита Группы двадцати напрямую не обсуждался, но речь шла о необходимости отказаться от протекционизма и торговых ограничений. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Непосредственно вопрос санкций не поднимался": - сказал министр. Однако, продолжил он, говорилось о необходимости "отказаться от протекционизма и ограничений в торговле, ограничений в движении финансов".

"Поэтому, безусловно, вопрос ограничений, санкций звучал, но - косвенно при рассмотрении вопросов развития мировой торговли", - заключил Силуанов.

Министр отметил, что протекционизм в мировой торговле, прежде всего со стороны крупнейшей экономики мира, может породить "мыльные пузыри" и "перегрев".

Силуанов ожидает, что проблема протекционизма в мировой торговле найдет отражение в итоговом коммюнике лидеров G20.

По словам министра, общий объем долга развитых стран не снижается и остается на уровне 100% ВВП.