Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходит "на полях" саммита G20 в Гамбурге, продолжается уже больше часа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», переговоры начались в 17.09 мск. Встреча началась с рукопожатия двух лидеров. Они оба отметили, что рады познакомиться и рассчитывают на результативность этой встречи.