Министерство обороны Арцахa опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
Министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию.
Как сообщает Арменпресс, в заявлении МО НКР говорится:
«Сегодняшнее заявление министерства обороны Азербайджана, в котором говорится, что якобы Вооруженные силы Арцаха были приведены в боевую готовность, якобы чтобы «провести еще одну провокацию», в ответ на которые азербайджанские войска произвели целенаправленные удары и уничтожили большое количество живой силы, военной техники и инфраструктуры военного значения, очередная дезинформация. Азербайджанская сторона, по своему обыкновению, выдает желаемое за истину. Мы уже сообщали о тактической ситуации на фронте.
Армия обороны продолжает уверено выполнять поставленную перед ней задачу и обеспечивает полный контроль на линии фронта».
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