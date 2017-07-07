Армянская сторона не понесла потерь: ни одно действие не останется без ответа

В результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня 7 июля армянская сторона не понесла потерь. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Скоро появится множество ложных слухов, полумонтированных материалов. Думаю, у нашего медиаполя уже столько иммунитета, чтобы мы не давали отдельно разъяснения по ним. У нас нет потерь, и все было четко сообщено. Ни одно действие не осталось и не останется без ответа», - написал он.

Ранее Ованнисян сообщал, что на данный момент ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сравнительно спокойная

С утра 7 июля противник нарушает режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, используя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра. В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения различной степени получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян (1969 г.), Амбарцум Арутюнян (1997 г.) и Ваге Бадалян (1998 г.).

Для подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны осуществляют соответствующие действия.