На данный момент ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сравнительно спокойная. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«На данный момент ситуация сравнительно спокойная. Как мы сообщали, с утра были применены разные средства вооружения. Следите за сообщения АО Арцаха», - написал он.

С утра 7 июля противник нарушает режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, используя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра. В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения различной степени получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян (1969 г.), Амбарцум Арутюнян (1997 г.) и Ваге Бадалян (1998 г.).

Для подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны осуществляют соответствующие действия.