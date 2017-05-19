Предстоящие на 8 июля мероприятия
18:24, Июль 07, 2017
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13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 18:50 Армянская сторона не понесла потерь: ни одно действие не останется без ответа
- 18:29 На данный момент ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сравнительно спокойная
- 18:24 Предстоящие на 8 июля мероприятия
- 18:06 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-07-17
- 18:05 Азиатские индексы - 07-07-17
- 17:51 Арташес Гегамян: Эрдоган дал Алиеву зеленый свет на начало войны
- 17:44 Премьер-министр Армении принял председателя правления Евразийского банка развития
- 17:30 Оман подтвердил готовность к совместной с Арменией работе в разных сферах
- 16:48 В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения получили трое военнослужащих Армии обороны Арцаха
- 16:35 Содокладчики ПАСЕ исключили возможность решения карабахского конфликта военным путем
- 16:21 Лидеры G20 начали первую официальную сессию саммита
- 16:15 Армения в международном форуме «Гастрономические дороги Шёлкового пути»
- 16:14 Министр иностранных дел Армении принял посла Хорватии в связи с окончанием дипломатической миссии
- 15:49 “Бананц” проведет сборы в Грузии
- 15:46 Папа римский обозначил приоритеты для участников G20
- 15:35 Дальнейшая вовлеченность ЕС в НКР будет зависеть от прогресса в урегулировании конфликта: Герберт Зальбер
- 15:22 Из Армении уже экспортировано 16 тысяч тонн абрикосов
- 15:16 Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял аккредитованных в Аемнии послов ЕС и руководителя делегации ЕС в Армении
- 14:52 Слухи об отмене визового режима между Арменией и США не соответствуют действительности
- 14:49 В Гамбурге во время протестов пострадали не менее 130 полицейских
- 14:31 Песков: Меркель встретила Путина на саммите G20 как "радушная хозяйка"
- 14:24 Борцы греко-римского стиля проводят сборы
- 14:21 ООН призывает стороны карабахского конфликта вернуться за стол переговоров
- 14:17 Франция может сделать выгодные предложения Армении в области здравоохранения
- 14:08 7-го июля Азербайджан нарушил режим прекращения огня, стреляя в направлении Арцаха из пушек типа Д-44
- 14:03 Страны БРИКС не приемлют протекционизм в мировой экономике
- 13:36 Министр транспорта, связи и ИТ Армении обсудил с представителями ЕИБ процесс программ сотрудничества
- 13:34 Делегация Армении принимает участие в 26-й сессии ПА ОБСЕ
- 13:25 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ зафиксировали, что Азербайджан прибег к провокации: пресс-секретарь МИД Армении
- 13:24 Путин, Трамп и другие лидеры G20 собрались на встречу по борьбе с терроризмом
- 13:09 Амстердам назвал нежелательными визиты властей Турции на мероприятия общины
- 13:07 Призовой фонд шахматного тунира “Ереван Опен” в этом году составит 18000 долларов
- 13:05 Задержанные в Турции активисты останутся под арестом в течение 7 дней
- 12:58 Визит экспертов в области оборонной политики из Китайской Народной Республики в Национальный исследовательский университет обороны МО РА
- 12:47 Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным
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