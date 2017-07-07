Азиатские индексы - 07-07-17

ТОКИО, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.32% и составил 19929.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.52% и составил 1607.06 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3217.96 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 25340.85 пункта.