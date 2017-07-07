Арташес Гегамян: Эрдоган дал Алиеву зеленый свет на начало войны

За прошедший год и три месяца после апрельской (2016 г.) войны, развязанной Азербайджаном, против Нагорно-Карабахской Республики, было написано множество разного рода статьей, аналитических обзоров о возможных путях развития ситуации в регионе Южного Кавказа, о роли и действиях ведущих региональных игроков, в особенности Ирана и Турции, в случае нового обострения ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Многие аналитики справедливо отмечали, что любые военные действия против Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики прямо нацелены против Российской Федерации, ближайшего военно-политического союзника Армении. Судя по всему, сторонники подобной точки зрения, как показывает динамика развития ситуации на Южном Кавказе, были наиболее близки к истине. Чтобы это заключение не оказалось беспочвенным, немного истории.

Итак, после апрельской (2016г.) войны президент Турции Эрдоган обвинил Москву в “в причастности к обеспечению обострения в Нагорном Карабахе”, тогда “как Азербайджан сделал все необходимое для поддержки перемирия”. Понятно, что президент Турции тем самым выразил неприкрытую поддержку Азербайджану. Комментируя этот факт в ходе своего визита в Ереван, глава МИД России Сергей Лавров заявил следующее: “Я считаю, что заявления, которые прозвучали из уст турецкого руководства, являются абсолютно неприемлемыми по одной простой причине: это были призывы не к миру, а к войне. Это были призывы к решению конфликта силовым путем.Это в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ и позиции международного сообщества”. Напомним, что накануне апрельской 2016 г. войны, два запланированных ранее визита Эрдогана в Баку отменялись из-за терактов в Анкаре – 17 февраля и 13 марта 2016 года. Перенос Алиевым встречи с турецким лидером из Азербайджана в Анкару и проведение там 15 марта 2016 г. пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Азербайджана, свидетельствует об исключительной актуальности для азербайджанской стороны переговоров с турецким президентом. Далее, как и ожидалось, в этот же период состоялись официальные и рабочие визиты турецкого генералитета в Баку, многочисленные совещания турецких генералов со своими азербайджанскими коллегами. Все это уже тогда предвещало военную эскалацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, которая состоялась 2-го апреля 2016 г.

Профессионализм и самоотверженность вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики обуздали войну, военное руководство Азербайджана было вынуждено сесть за стол переговоров с военным руководством Вооруженных сил НКР. В Генеральном Штабе Министерства обороны России было подписано соглашение о перемирии. Война унесла жизни 105 воинов Нагорного Карабаха и мирных жителей сел прифронтовой зоны, в том числе стариков и детей. Варварство азербайджанской стороны, ИГИЛ-овский почерк зверств, учиненных в отношении мирных граждан и пленных воинов, когда их обезглавливали и позировали с отрубленными головами перед видеокамерами, широко рекламировался в СМИ Азербайджана. Эти ужасающие видеокадры выставлялись в электронных порталах, на официальных сайтах Бакинского университета и прочих организаций. Уже не приходится говорить о зверствах в отношении пожилых граждан, оказавшихся в плену азербайджанских головорезов: когда в присутствии внуков выкалывали глаза их бабушек, а затем и умерщвляли младенцев. Да, возмездие со стороны Армии самообороны Арцаха было неминуемо. Заметим, что в ходе апрельской (2016 г.) войны азербайджанские вооруженные силы потеряли по оценкам международных военных экспертов от 500 да 700 убитыми. Однако, это никоим образом не умерило пыл азербайджанских агрессоров – ведь на передовой, в мясорубке оказались в основном представители национальных меньшинств этой Апшеронской республики: талыши, таты, лезгины... Похоже, что азербайджанское руководство нашло самый варварский способ решения национального вопроса? Все то, о чем написано выше, документально подтверждено: соответствующие фото и видеоматериалы были своевременно направлены в ООН, представлены в ПАСЕ и ПА ОБСЕ делегациями Национального Собрания Республики Армения в этих организациях, более того, они были направлены и в международные правозащитные организации.

После заключения в Москве соглашения о перемирии между вооруженными силами Азербайджана и НКР 16 мая 2016 г. в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге по инициативе Президента России Владимира Путина состоялись переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию между Президентом Армении Сержем Саргсяном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Примечательно, что президенты Армении и Азербайджана условились увеличить число международных наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта, Более того, они подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая 2016 г., договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. В принятом по итогам саммита в Санкт-Петербурге совместного заявления отмечается: “С этой целью условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта. Они выразили удовлетворение сохраняющимся в последнее время режимом перемирия на линии соприкосновения. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по сущностным аспектам урегулирования. Главы государств констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании”. Казалось бы, что, благодаря усилиям Президента России Владимира Владимировича Путина, принятое в Санкт-Петербурге заявление станет поворотным событием в этом кровоточащем конфликте. Ан-нет, не тут-то было. Приступить к исполнению всех договоренностей Азербайджан сначала под надуманными предлогами затягивал, а потом и вовсе самым циничным образом отказался. Более того, в зависимости от отношений России и Турции, да, да я не оговорился, в зависимости от особенностей российско-турецких отношений во временном интервале четко наблюдался накал или относительное спокойствие на линии противостояния вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана. В последнее время усиление напряженности на линии соприкосновения опять-таки во многом обусловлено провальной внешней политикой Эрдогана. Взять хотя бы запрещение в марте – первой половине апреля с.г. в ряде европейских стран проведение митингов в поддержку конституционного референдума, будь то в Нидерландах, Австрии, ФРГ и др. странах. К примеру, мэр Роттердама отказал в праве проводить митинг министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Дальше – больше. Дело дошло до того, что Эрдоган в ответ на запрещение местными муниципальными властями Гаггенау, Кельна, Гамбурга митингов с предполагаемым участием министра экономики Турции Нихата Зейбекчи в Кельне, заявил: “Действия Германии ничем не отличаются от того, что в свое время практиковал нацистский режим”. Такой пассаж турецкого президента в Берлине, думается, что нескоро будет забыт.

Здесь нелишне напомнить, что 6 июля с г. Европейский парламент проголосовал за принятие положения о приостановлении переговоров относительно членства Турции в Европейском союзе, при этом весьма показательно, что за соответствующее решение проголосовали 477 депутатов Европарламента, 64 высказались против.

Провальным был и визит (в мае т.г.) Эрдогана в США. Одним из убедительных подтверждений нулевой результативности визита Эрдогана стал хронометраж встречи на высшем уровне и в расширенном составе представителей двух стран. Важнейшей по своему значению для Турции личный контакт Эрдогана с президентом Дональдом Трампом продлился всего лишь 23 минуты, вместо протокольных, как минимум, 40 минут. Уже не приходится говорить о последствиях хамских действий охранников Эрдогана, которые имели место 17 мая с.г. около резиденции турецкого посла в США Сердара Кылыча. Отметим лишь, что правоохранительные органы США выдали ордер на арест 12 охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как заявил глава полиции округа Колумбия Питер Ньюшам, охрана Эргодана напала на мирных демонстрантов, устроивших акцию у посольства Турции: “Мы все наблюдали насилие по отношению к мирным демонстрантам, и это не то, к чему мы готовы относиться терпимо”.

А как же охарактеризовать российско-турецкие отношения на сегодняшний день? Не вдаваясь в детали, приведем выдержку из сообщения о встрече 5 июля 2017 г. президента Турции Эрдогана с лидером запрещенной в 2016 году в России организации “Меджлис крымско-татарского народа” Мустафой Джемилевым. Официальный сайт турецкого президента отметил стойкость турецкой позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международного признанных границ. Он сообщил, что властями Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами. Этот откровенно недружественный шаг турецкого лидера по отношению к России именно сейчас, накануне G 20 и после начала строительства газопровода “Турецкий поток” может иметь самые разные предположения. Факт остается фактом, что Турция действиями своего лидера и его команды все более и более примеряет на себя роль “политического изгоя”, действия которого становится все более непредсказуемыми. В этих условиях Эрдогану очень важно во что бы то ни стало придумать роль борца за справедливость, не понятого мировым сообществом этакого миротворца. Более удобной причины для своей востребованности сначала в роли не пойманного подстрекателя военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, а затем его успешного умиротворения, Эрдогану придумать было бы трудно. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице лидеров США, Франции и России, которые вот уже более 23 лет предпринимают усилия по недопущению широкомасштабной войны, думается, что с одобрением восприняли бы готовность турецкого лидера в подобной роли. Это, несомненно, вывело бы Эрдогана в благодарном свете, более того открыло бы дорогу на активном участие в международных делах в регионе Южного Кавказа. Не приходится сомневаться, что все это турецкий президент со всем турецко-османским коварством преподнес бы руководству России в качестве большой жертвы со своей стороны. При этом он непременно преподнесет сей “благородный” жест не иначе как осознание важности для России судьбы ее стратегического союзника Армении, являющейся членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Словом, турецкий президент свой коварный и примитивный план “продаст” как готовность не допустить развязывание войны.

Тем более, что у Эрдогана в запаснике в качестве козырной карты будут высказывания “теоретика современной России” Александра Проханова, который в ходе своего на днях завершившегося визита в Азербайджан, в интервью апшеронским СМИ прямо подстрекал азербайджанцев к силовому решению нагорно-карабахского конфликта. И нежданно-негаданно турецко-азербайджанская пропаганда сторонников военного решения конфликта получила другой “подарок”, уже от руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутата Государственной Думы Российской Федерации Дмитрия Савельева.

Приходишь то ли в смятение, то ли в умиление, то ли в гнев от абсолютной политической безграмотности депутата, который, как в известном анекдоте о трудяге, из Урюпинска, который и знать не знал, и не слыхал ни о КПСС, ни о Генеральном секретаре ЦК КПСС. Словом до Урюпинска не доходили ни газеты, ни журналы, а о телевидении и знать не знали.

Именно в таком виде предстал перед нами депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев. Его высказывания относительно трагедии, когда азербайджанские вооруженные силы впервые после апрельской агрессии 2016 года, обстреляли территорию Нагорно-Карабахской Республики из систем залпового огня TR – 107 из населенного пункта, базировавшегося в селе Алханлу Физулинского района. Армия обороны НКР была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии. В результате нейтрализации огневой точки азербайджанских вооруженных сил погибли двое мирных жителей села Алханлу, в том числе и двухлетняя девочка, что, конечно же, отозвалось большой болью в наших сердцах, но и гневом в отношении азербайджанских властей, которые уже не первый раз используют мирное население прифронтовых сел в качестве живого щита. При этом специально в селах, поселках устанавливаются современные системы залпового огня и крупнокалиберные гранатометы. Естественно, все это было доподлинно зафиксировано соответствующими БЛА и другими средствами обнаружения и выставлено в Интернете. К сожалению, депутат Д. Савельев об этом, хочется надеяться, не знал, иначе его высказывания будут уж очень идентичны тем сводкам, которые поступают с сирийского театра военных действий, когда террористы сами взрывают начиненные химическими отравляющими веществами снаряды, потом сами выкладывают в Интернет эти ужасающие кадры, “обличающие зверства сирийских правительственных вооруженных сил”. До боли знакомый почерк. Кому это выгодно – тема отдельного анализа. Заметим лишь, что на следующий день после соболезнований Эрдогана своему собрату Алиеву “сердобольные” СМИ хором запели. Так, 7 июля т.г. уже в 10:47 небезызвестный проправительственный сайт Азербайджана haqqin.az опубликовал статью: “Убийство мирных жителей – новая военная доктрина Армении”. В ней, в частности, говорится: “Когда американцы запускали фейерверки по всей стране в День независимости, армянские военные, оккупировавшие Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, использовали свою взрывчатку против безвинных гражданских лиц” (написал в своей статье “Убийство мирных жителей – новая военная доктрина Армении” в американском издании Washington Times Александр Мурисон, старший научный сотрудник Центра Бегин-Садат и Университета Бар-Илан). Далее он продолжил: “Азербайджан является незаменимым союзником США, Запада и Израиля. Америка должна проявлять инициативу в поддержке своих союзников”. Уже сам заголовок статьи “О новой военной доктрине Армении” изначально провокационен. Ведь военная доктрина любого из государств-членов ОДКБ не может быть в противоречии с уставом этой организации, что, в частности, предписано и Конституцией РА, относительно своих обязательств в отношении подписанных международных договоров.

В свете вышеотмеченного можно детализировать антироссийское содержание высказываний Дмитрия Савельева, но это сыграет в пользу наших общих недоброжелателей, России и Армении, которые непременно воспользуются его то ли политической наивностью, то ли политической близорукостью. Злой умысел его слов я хочу изначально исключить. Скажу лишь, что его высказывание: “Ценой этой провокации стали жизни невинных мирных граждан, в том числе ребенка. Этот факт должен получить соответствующую оценку международного сообщества, которое должно приложить больше усилий для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Нормы международного права должны работать, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена в самые кратчайшие сроки”, – по сути перечеркивает и выхолащивает суть 5 деклараций (заявлений) президентов России, США, Франции по нагорно-карабахскому урегулированию. Оно полностью игнорирует четкую позицию министерства иностранных дел России, выраженную Сергеем Викторовичем Лавровым на пресс-конференции в Москве о том, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта уже не является внутренним делом Азербайджана. Страны, которая сегодня по отмашке турецкого президента начала беспрецедентную информационную войну против Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Что это – зеленых свет, данный Эрдоганом Алиеву на начало войны?

Вместо послесловия. В сайте болгарской газеты “Труд”, которая имеет наибольший тираж в Болгарии, 2-го июля т.г. была опубликована статья по данным расследования, проведенного на основе фактов и рассекреченных документов, в которых раскрывается прямая вовлеченность госструктур Азербайджана в дело вооружения исламистских террористических группировок в разных частях света. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева в своем расследовании приводит, в основном, данные о продаже оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго, поставляемого по назначению азербайджанской государственной авиакомпанией Silk Way Airlines под видом дипломатического груза… Основная часть этого оружия использовалась террористическими группировками, заключает автор статьи. При этом она пишет также, что часть перевозимого оружия могла быть использована против Нагорно-Карабахской Республики.

В свете вышеизложенного не исключено, что депутат Дмитрий Савельев, сделав провокационные заявления о событиях 4-го июля т.г., хотел отвлечь внимание общественности России, Армении, Азербайджана от прямой причастности азербайджанских властей к вооружению террористов ИГИЛ и им подобных террористических организаций, международных террористов, с которыми героически сражаются военно-космические силы братской России.

Арташес Гегамян

Депутат Национального Собрания от Республиканской партии Армении, сопредседатель (армянской части) Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, Председатель партии “Национальное Единение”