Премьер-министр Армении принял председателя правления Евразийского банка развития

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 7 июля принял председателя правления Евразийского банка развития Дмитрия Панкина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники оценили эффективное двустороннее партнерство, в рамках которого успешно реализуются несколько инвестиционных программ в различных сферах экономики Армении.

Подтвердив готовность продолжать активное сотрудничество, Карен Карапетян и Дмитрий Панкин обсудили перспективы его развития и расширения. Стороны коснулись возможностей реализации инвестиционных программ в сфере транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.