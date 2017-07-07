Оман подтвердил готовность к совместной с Арменией работе в разных сферах

Министры иностранных дел Республики Армения и Султаната Оман Эдвард Налбандян и Юсуф бен Алауи бен Абдалла обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян в своем послании отмечает, что в течение четверти века между двумя дружественными странами установились основанные на взаимном уважении и доверии межгосударственные отношения, которые являются прекрасной основой для дальнейшего укрепления и углубления взаимовыгодного армяно-оманского сотрудничества.

Министр выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям возможно будет обогатить армяно-оманскую повестку представляющие двусторонний интерес многочисленными новыми инициативами и проектами, которые будут служить общим интересам двух дружественных стран и народов.

Министр иностранных дел Султаната Оман в своем послании подчеркивает, что связывающие две страны исключительные отношения руководствуются принципами, установленными главами двух государств.

Приветствуя высокий уровень двусторонних отношений, Юсуф бен Алауи бен Абдалла еще раз подтвердил готовность Омана совместно работать во всех представляющих взаимный интерес сферах для дальнейшего развития этих отношений, что будет служить общим интересам и стремлениям двух народов.