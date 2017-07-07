Лидеры G20 начали первую официальную сессию саммита

Двенадцатый саммит Группы двадцати официально стартовал. Лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, собрались на первое рабочее заседание.

С вступительным словом к участникам саммита обратилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Затем встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.

Перед началом сессии главы государств и правительств "двадцатки" провели неформальную дискуссию. Поскольку она касалась политических вопросов, то формально она не входила в официальную повестку G20. В ожидании начала заседания саммита лидеры разных стран продолжали общаться друг с другом "на ногах". В частности, российский президент кратко побеседовал с канцлером ФРГ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ранее сообщила представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, первая официальная сессия саммита традиционно посвящена вопросам повестки форума - глобальной экономике и финансам, а также торговле. По ее словам, на этом заседании будут обсуждаться темы содействия устойчивому сбалансированному экономическому росту.

Лукаш напомнила, что один из приоритетов германского председательства в этом году - это проблемы глобализации, торговли. В частности, Меркель в числе основных приоритетов этого года наметила серьезную дискуссию по проблеме протекционизма в мировой торговле.

Лукаш предположила, что Путин, скорее всего, выступит на этой сессии. По ее словам, глава российского государства никогда не упускает возможность высказаться по тематике глобальной экономики и финансов.



