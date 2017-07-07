Азербайджан попытался спекулировать уровнем двухсторонних отношений с Болгарией для аннулирования штрафа водителя посла

В результате ДТП, произошедшего в Болгарии по вине водителя посла, на виновника ДТП был наложен штраф в размере 100 левов (примерно около 28 000 драмов – ред.). это стало основанием для того, чтобы работающие в Софии дипломаты из Баку стали спекулировать уровнем двухсторонних отношений с Болгарией, угрожая болгарским дипломатам, работающим в Баку, аналогичными штрафами. Как передает «Арменпресс», основываясь расследовании болгарской группы Anonymous Bulgaria документов из открытых в общем доступе в интернете источников, в январской переписке 2017 года выявились интересные детали.

В январе 2017 года, после получения квитанций о штрафе через МИД Болгарии, сотрудник посольства Азербайджана в Болгарии Кенан Мамедов (3-й секретарь посольства Азербайджана), многочисленными звонками и посланиями пытался попросить о встрече с чиновником из МИД, чтобы «переговорить» об обстоятельствах ДТП. (цитата из письма –ред.). после изучения документов становится ясно, что произошло ДТП с участием и по вине водителя посла, на которого и был наложен штраф. Оштрафован был водитель посла Вугар Садыгов, который принял протокол, составленный сотрудниками дорожной полиции Болгарии.

Место происшествия на карте

Возможно, что именно участие в ДТП водителя посла заставило, чтобы дипломаты активно занялись вопросом, напоминающим бытовой инцидент.

По документам получается, что азербайджанская сторона потребовала аннулирования штрафа в размере 100 левов, наложенного на водителя посла, и, по сути, попыталась вмешаться и изменить решение страховой компании и получить возмещение (признав виновным не только водителя посла, но и другого участника ДТП – ред.), предположительно, чтобы компенсировать ремонт своей машины. Болгарские дипломаты ответили, что они не могут аннулировать штраф и справедливо отметили, что не имеют полномочий для вмешательства в договорные отношения частных компаний. В ответ на просьбу Кенана Мамедова о встрече с чиновником из МИД, чтобы «переговорить» об обстоятельствах ДТП, болгарские дипломаты просят уточнить повод для встречи - “the point of the meeting”.

1-го февраля 2017 года в 14:32 азербайджанский дипломат начинает излагать «шедевр» эпистолярного жанра, работу над которым завершает на следующий день в 17:57. Изучение технических параметров послания показало, что над ним азербайджанский дипломат работал в общей сложности 4 часа 8 минут.

Представляем отрывки из письма.

Введение и инцидент

«Мы изучили прилагаемые документы об аварии и хотим призвать ваше внимание к следующим фактам.

Уже более 2 десятилетий, как между Азербайджаном и Болгарией существуют дружеские отношения. Как законопослушные граждане Азербайджана, сотрудники посольства всегда уважали законы и правила принимающей страны – Болгарии. По поводу вождения мащины хотел бы снова уверить, что они осторожные водители. Любой, кто водит машину в Изтоке (квартал в Софии -ред.), где расположено наше посольство, согласится, что многие улицы узки для безопасного 2-стороннего движения, более того, здесь припарковано множество машин - с обеих сторон дороги, даже на тротуарах»,- жалуется дипломат, сообщив, что, как «хорошие соседи», они не жалуются на эти трудности.

«Что касается инцидента с господином Садыговым, то мы согласны, что на перекрестке улиц Николая Островского и академика Методия Попова установлен дорожный знак «уступить дорогу», который означает, что водитель должен остановиться и позволить другой машине продолжить дорогу. В этот день господин Садыгов находился на улице Николая Островского , с намерением свернуть влево и продолжить движение вверх, к улице академика Методия Попова. Он видел дорожный знак «уступить дорогу» до того, как подъехать к улице академика Методия Попова. Однако, к сожалению, видимость в сторону улицы Чарльза Дарвина (где находится посольство Азербайджана – ред.) в этот день была плохой, по причине припаркованных машин. Следовательно, будучи уверен, что приближающихся машин нет, он проехал немножко вперед, чтобы заметить другие приближающиеся машины»,- сказано в послании, с дополнительным утверждением, что часть вины за ДТП лежит и на водителе другого автомобиля (Renault Megane), который спокойно следовал по дороге с односторонним движением, не нарушая правил.

Это длинное изложение и объяснение примечательно тем, что посольство принимает вину своего водителя, однако, неизвестно – почему, призывает в свидетельство другие обстоятельства, в частности, 20-летние отношения между странами, узость улиц и пытается возложить вину и на другого водителя. Этот эпизод можно бы посчитать бытовым обычным инцидентом: ведь никто не застрахован от аварий, однако, думаем, что вопрос, все-таки, в получении страховки. Ведь, как ни говори, пострадала машина посла... есть вопрос ремонта. Думаем, из вышеизложенного ясно – как и насколько персонал посольства Азербайджана уважает законы и правила принимающей страны, что даже за 100 левов предпринимает столь долгий письменный экзерсис. Это в том случае, когда водитель посольства нарушил правила дорожного движения, подвергнув опасности чужие жизни.

Как спасся старший дипломат

Следующую часть письма трудно читать без улыбки, так что представим ее без предисловий.

«Правила дорожного движения надо соблюдать, надо осторожно водить, чтобы избежать инцидентов. Те, кто нарушает правила дорожного движения, должны быть наказаны. Безусловно. Мы только приветствуем все те действия, которые делают дороги более безопасными. Однако, с нашей точки зрения, отношение ко всем должно быть одинаковым и равным. К сожалению, в течение последних месяцев было 2 случая, когда машины посольства Азербайджана пострадали при ДТП с участием других граждан Болгарии. Первая – машина посольства марки BMW третьей серии с номером 7001, вторая – также машина посольства марки BMWпятой серии с номером 7070. Последний случай произошел в декабре, на перекрестке улиц Фритьофа Нансена и Любена Каравелова. Старший дипломат посольства господин Вусал Абдуллаев только остановил машину и хотел выйти из нее, когда машина получила опасный удар слева – от машины марки Ниссан, едущей против движения. Как в дальнейшем нашему коллеге устно объяснил водитель, по причине холодной погоды из строя вышел аккумулятор и он не смог завести мотор. Он решил в одиночку подтолкнуть автомобиль, чтобы завести двигатель. При подталкивании машина вышла из управления, он не смог ее остановить и повредил машину господина Абдуллаева, когда он был еще внутри. Если бы он вышел из машины чуть раньше, то он мог бы погибнуть или получить тяжелые увечья.

Думаю, все согласятся, что это явлется грубым нарушением ПДД. В обоих случаях были оповещены и полиция, и страховые агенты, которые прибыли на место происшествия. Во втором случае они приехали через час и сделали все необходимые действия. Тот парень, что ударил по машине господина Абдуллаева, подписал все бумаги и ушел с места ДТП, как будто бы случилась мелкая авария. Мы не сомневаемся, что дорожная полиция Болгарии применила штрафы и к гражданам Болгарии, виновным в этих 2 ДТП, однако, к сожалению, посольство пока не оповещено о каких-либо штрафных санкциях в их отношении»,- сказано в письме.

Платить иль не платить? Вот в чем вопрос

Любезно принимая очевидные реалии и спасая на бумаге жизнь Вусала Абдуллаева (советник посольства по политическим вопросам), азербайджанский дипломат переходит к угрожающим намекам о том, что оштрафуют сотрудников посольства Болгарии в Баку, отметив, что азербайджанская сторона не налагает штрафов на сотрудников посольства Болгарии в Баку за нарушения ПДД, и что не было случая, чтобы сотрудники посольства Болгарии в Баку платили штрафы,- пишет третий секретарь посольства.

Апогеем письма, возможно, является его эпилог, в котором Кенан Мамедов замешал коктейль из угроз и понимания. «Прошу понять нас правильно. Для нас проблема не в том, чтобы платить или не платить штраф, а в том, чтобы наши отношения были взаимными, и, основываясь на этом принципе, наше посольство вынуждено будет докладывать о каждом подобном случае в столицу, и перед сотрудниками посольства Болгарии встанут те же обвинения. Однако в духе взаимного уважения и понимания, мы бы хотели избежать подобных неприятных инцидентов в наших 2-сторонних отношениях».

Уже неважно, как завершилась эта эпопея ценою в 100 левов. Однако мы надеемся, что водитель посла Азербайджана выучил правила дорожного движения - ведь в обратном случае жители узких улиц Изтока должны опасаться, чтобы не оказаться под колесами машины посла Азербайджана.