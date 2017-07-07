Министр иностранных дел Армении принял посла Хорватии в связи с окончанием дипломатической миссии

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 7-го июля принял посла Хорватии в Армении Ивана Велимера Старчевича (резиденция в Афинах) в связи с окончанием его дипломатической миссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян положительно оценил сформированное между Арменией и Хорватией сотрудничество и отметил важность личного вклада посла Старчевича в дело развития двусторонних отношений, пожелав послу успеха в его дальнейшей деятельности.

Поблагодарив за содействие, оказанное министерством иностранных дел в период осуществления его миссии, посол Хорватии выразил уверенность в том, что совместными усилиями двусторонние отношения будут продолжать укрепляться и расширяться.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов двусторонней повестки дня, взаимодействия в международных организациях, сотрудничества между Арменией и Европейским союзом.