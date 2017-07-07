Армения в международном форуме «Гастрономические дороги Шёлкового пути»

С 7-9 июля, 2017 года Армения примет участие в международном форуме «Гастрономические дороги Шёлкового пути» в Астрахани.

Армению и армянскую кухню представит Анна Мазманян – эксперт в области гастрономического туризма, руководитель гастрономического фестиваля «Hartak Food», фуд-блогер и основатель блога «Food adventures». Армянский шеф-повар Каро Гуюмджян представит кулинарную реликвию ресторана Salon Armenian основное блюдо – толму Удоли. В свою очередь повар Араик Амзаян гастролирует в одном из пяти заявленных форумом ресторанов. Он представляет армянское авторское меню.

Шеф-повар из Ирана приготовит три закуски, повар из Индонезии представит готовку супа, екатеринбургские и узбекистанские повара представят десерты.

Основной тематикой первого международного форума «Гастрономические дороги Великого шелкового пути. Путешествие за вкусом» будет опыт создания региональных гастрономических брендов, поиск перспектив развития гастрономического туризма в странах «Шёлкового пути», поддержка местных производителей, сельских социальных предпринимателей – фермеров.

Гостей и участников форума примет астраханский отель Park Inn, при поддержке правительства астраханской области, федерального агентства по туризму Международного эногастрономического центра (г. Москва) и Всемирной Туристической организации ООН.

В рамках форума пройдут тематические круглые столы, выставки производителей продуктов питания и напитков, презентация туристических офисов зарубежных стран. Форум станет прекрасной площадкой для делового общения между производителями местной продукции и крупными торговыми, гостиничными и ресторанными сетями.

Кульминацией мероприятия станут два гала-ужина: один полностью будет посвящен местной кухне, второй приготовят именитые повара стран Шёлкового пути.