“Бананц” проведет сборы в Грузии

Ереванский “Бананц” 10-17 июля проведет учебно-тренировочные сборы в Грузии.

Как передает «Арменпресс», во время учебно-тренировочных сборов предусмотрено провести три зачетных матча с грузинскими командами.

“Бананц” разместится в столице Грузии Тбилиси, а тренировки будет проводить на спортбазе тбилисского Локомотива, находящейся в Сагурамо. 12 июля “Бананц” проведет проверочный матч с тбилисским “Сабуртало”, 14 июля проведет встречу с Дила” из Гори, а соперник на 17 июля еще не определен.

Встречи будут транслироваться в эфире FC Banants TV.