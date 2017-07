Дальнейшая вовлеченность ЕС в НКР будет зависеть от прогресса в урегулировании конфликта: Герберт Зальбер

С официальным визитом в Армении находится особый представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберт Зальбер. Во время встреч с высокопоставленными официальными лицами в Армении состоялся разговор об отношениях ЕС-Армения и перспективах развития дальнейшего сотрудничества, урегулировании карабахского конфликта и недавней эскалации в зоне конфликта. В беседе с «Арменпресс», в частности, он поделился своими замечаниями о росте напряжения в зоне карабахского конфликта.

-Г-н Зальбер, как вы оцениваете ситуацию в регионе, в частности, в НКР, с учетом рого, что Азербайджан в последнее время откровенно идет на обострение ситуации?

-Узнав о частых нарушениях режима прекращения огня, а также о жертвах, мы думаем, что ситуация вокруг НКР крайне нестабильна. Трагические инциденты, - ка последний, 4-го июля, приведший к гибели мирных жителей, неприемлемы. Насилие должно быть прекращено. Это дает повод к беспокойству. ЕС периодически призывает к сохранению режима прекращения огня, избегания провокаций, конфликтной риторики, и призывает к мирным переговорам. Декствительно, есть необходимость в создании атмосферы взаимного доверия, что послужит достижению желаемого политического урегулирования.

-10-19-го июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в Ереване, Арцахе и Баку. Именно в это время Азербайджан снова нарушил режим прекращения огня, были жертвы. Кажется, что призывы сопредседателей в последнее время звучат более адресно, поскольку Азербайджан не только нарушает режим прекращения огня, но и отказывается, н апример, от внедренив механизмов расследования. Не думаете ли вы, что надо перейти к действиям, чтобы сдержать нападающую сторону?

-ЕС призывал стороны к сдержанности, сохранению режима прекращения огня, политическому урегулированию конфликта. Эти пункты всегда напоминаются во время встреч с руководством, - и здесь, и в Баку. Мы призвали стороны двигаться в сторону осуществления венских и санкт-петербургских договоренностей. Расширение мониторинга ОБСЕ, внедрение механизмов доверия могут оказатьсяполезными в создании атмосферы взаимного доверия. Параллельно важна вовлеченность в переговорный процесс вокруг предложений на столе переговоров. Мы полностью поддерживаем усилия сопредседателей в этом направлении.

-На площадке общественных петиций change.org недавно был начат сбор подписей под воззванием «Мы хотим Европу в НКР» (We Want Europe in Nagorno-Karabakh). Просители хотят, чтобы ЕС провел программы по улучшен ию условий жизни для населения НКР. К сбору подписей присоединились депутаты Европарламента Франк Энгель, Мишель Ривази, Барт Стаес и др, ученые, защитники прав человека и др. Что вы думаете о подобных акциях, вед и народ НКР достоин подобных возможностей? Какие перспективы заинтересованности ЕС в НКР?

-В дополнение к политической поддержке сопредседателей, ЕС прилагает усилия, помогая гражданскому обществу в построении мира. Уже несколько лет, как ЕС финансирует важный проект «Европейское партнерство в деле мирного урегулирования карабахского конфликта». Проект направлен на трансформацию конфликта и установление мира. Эта програма уже в третьей стадии, и мы хотим с ее помощью создать и сохранить связи и обмены между представителям и гражданского общества. В программу включены и представители гражданского обществ НКР. Дальнейшая вовлеченность ЕС в НКР будет зависеть от прогресса в урегулировании конфликта, а также от согласия с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как только удастся достичь мирного урегулирования, ЕС, конечно, будет готов способствовать его осуществлению.