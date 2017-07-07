Продолжается экспорт абрикосов из Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении, по положению на 7-е июля 2017 года из Армении уже экспортировано 16 тысяч тонн абрикосов, тогда как за тот же период прошлого года было экспортировано 11.5 тысяч тонн абрикосов.

Основные направления экспорта абрикосов из Армении – РФ, есть экспорт и в ОАЭ и Грузию.