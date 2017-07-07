Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял аккредитованных в Аемнии послов ЕС и руководителя делегации ЕС в Армении посла Петра Свитальского. Как сообщили « Арменпресс » в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе встречи сказал, что Армения готова развивать сотрудничество с ЕС по всем представляющим обоюдный интерес направлениям. И конструктивный, партнерский диалог между Арменией и ЕС в значительной степени содействует данному процессу.

Во встрече участвовал руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский.

Премьер К. Карапетян представил приоритеты программы правительства Армении на 2017-2022 гг., реформы, планируемые в различных сферах, и основные планы.

Глава правительства РА, в частности, обратился к осуществленным по сей день работам в сферах государственного управления, защиты прав человека, судебно-правовой системе, борьбы с коррупцией, экономики, зарегистрированным результатам и предстоящим шагам.

В свою очередь посол Петр Свитальский назвал программу и повестку реформ правительства РА претенциозными и весьма впечатляющими. Он также подтвердил готовность ЕС совместно работать с Арменией в направлении укрепления и углубления отношений РА-ЕС.

Представители стран ЕС поприветствовали предпринятые шаги в направлении антикоррупционной политики, организации электоральных процессов, судебной системы, защиты прав человека, формирования благоприятной бизнес-среды и пр.. Они также подчеркнули, что ЕС продолжит содействие в столь важном для развития Армении деле. В ходе встречи обсуждался также ряд вопросов, представляющих обоюдный интерес. В частности, премьер К. Карапетян поблагодарил за готовность оказать содействие реализации программ и реформ правительства. Он также отметил важность проведения встреч в подобном формате, как для обсуждения вопросов повестки, так и для обозначения направлений дальнейшего сотрудничества.