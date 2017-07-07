Слухи об отмене визового режима между Арменией и США не соответствуют действительности
Слухи о соглашении об отмене визового режима между Арменией и США не соответствуют действительности. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве СШАв Армении, комментируя распространяемые слухи о том, будто гражданам Армении, желающим посетить США, виза не потребуется.«Гражданам Армении, желающим посетить США, потребуется въездная виза»,-сообили в посольстве США в Армении, предложив ознакомиться с дополнительной информацией по этому вопросу.
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