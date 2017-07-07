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Борцы греко-римского стиля проводят сборы


Сборная борцов греко-римского стиля  Армении проводит учебно-тренировочный сбор в Алуште.

Как передает «Арменпресс», - в учебно-тренировочном сборе участвуют сильнейшие борцы сборной команды греко-римской борьбы. Сборная готовится к чемпионату мира во Франции.

В этом году чемпионат мира по борьбе пройдет в столице Франции Париже. Начало соревнований – 21-го августа, а конец - 26-го августа.

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