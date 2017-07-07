ООН призывает стороны карабахского конфликта вернуться за стол переговоров

ООН выразила глубокую озабоченность по поводу эскалации напряжения 4-го июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сказал пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Как сказал Генсек ООН в своем заявлении от 22-го июня, все мы озабочены ухудшением вопросов безопасности в зоне карабахского конфликта, в том числе, вокруг нее, и нарушениями режима прекращения огня»,- сказал пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что они взяли во внимание ситуацию и заявили, что поддерживают последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы призываем стороны восдержаться от любых военных действий и строго призываем немедленно предпринять меры по снижению напряжения и предупреждению дальнейшего насилия. Возвращение за стол переговоров в кратчайшие сроки – единственный путь для разрешения длительного и опасного конфликта»,- сказано в заявлении.