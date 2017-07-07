Франция может сделать выгодные предложения Армении в области здравоохранения

Конгресс “Французские дни здравоохранения в Армении” дает возможность для совместного с французами проведения исследований и производства медицинского оборудования.

Как передает «Арменпресс», - открытие Конгресса “Французские дни здравоохранения в Армении”, организованного совместно агентством “Бизнес Франс” и Министерством здравоохранения РА, состоялось 7 июля в Ереване.

Министр здравоохранения РА Левон Алтунян в беседе с журналистами сказал, что в области медицины в Армении широко пользуются французским медицинским оборудованием.

“ Мы присутствуем на старте армяно-французского медицинского конгресса, где присутствуют французские производители медицинского оборудования и лекарств. Сегодня мы имеем возможность вести переговоры не только о приобретении, но и о совместном производстве медицинского оборудования, а также проведении совместных исследований”, - отметил министр.

Он сказал, что подобный конгресс проводится впервые, несмотря на многолетнее сотрудничество.

“Конгресс - всего лишь площадка, где французские и армянские предприниматели встречаются друг с другом, обсуждают, создают новые программы во благо Армении и собственных интересов”, - подчернул Левон Алтунян.

Говоря о целях конгресса, посол Франции в РА Жан-Франсуа Шарпантье сказал, что желает организовать встречи армянских и франзуских как государственных, так и частных предпринимателей в области медицины для дальнейшего развития сотрудничества.

Цель имевших место встреч предпринимателей во время двухдневных мероприятий, обусловлена тем, что область здравоохранения в Армении является очень перспективной для развития. Мы должны попытаться сделать так, чтобы завоевания французской медицины в результате сотрудничества были также проявлены в Армении”,- отметил посол.

Он добавил, что в работе конгресса участвовали французские коллеги из Франции и России.

Во время конгресса были представлены французские организации, были организованы тематические семинары по обеспечению лекарствами, а также личные встречи между представителями французских организаций и армянских партнеров, и между специалистами.

Участвующие в конгрессе организации: GERFLOR (покрытие полов), RUMEX MEDICAL (GERMITEC –Antigermix стерилизация ультразвуковых зон), QUANTEL-MEDICAL – операционных лазеров, и весь перечень ультразвукового оборудования, фармокологические лаборатории SANOFI и SEVIER, представили последние французские новшества и результаты исследований их лабораторий,