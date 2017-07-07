Министр транспорта, связи и ИТ Армении обсудил с представителями ЕИБ процесс программ сотрудничества

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян принял представителей Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) во главе с руководителем общественного отдела не европейских регионов Сижухом Жатином.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи

и информационных технологий Армении, приветствуя гостей, Ваан Мартиросян отметил, что в основе сотрудничества с ЕИБ лежит крепкая основа и выразил надежду, что сформированное двустороннее взаимодействие в рамках программ по строительству дорог также будет продолжено.

В ходе встречи также был обсужден процесс осуществления программ в рамках сотрудничества между министерством и ЕИБ, в частности вопросы, касающиеся капитального ремонта межгосударственной 90-километровой магистрали Ванадзор –Алаверди - граница Грузии (М-6).

Министр подчеркнул, что для Армении эта дорога имеет важное стратегическое значение. Уже проделаны широкомасштабные работы, дорога строится в соответствии с определенными критериями и на высоком качестве. Важно, чтобы реабилитационные работы дороги завершились в рамках установленных сроков, в возможные кротчайшие сроки.

Были обсуждены также вопросы, касающиеся процесса работ на участке Талин-Гюмри инвестиционной программы дорожного коридора «Север–Юг».

В ходе встречи стороны коснулись ряда текущих программ, а также возможностей предстоящего сотрудничества.