Делегация Армении принимает участие в 26-й сессии ПА ОБСЕ

В Минске с 5-го по 9-е июля проходит 26-я сессия ПА ОБСЕ, в которой принимает участие более 300 делегатов из всех стран-участниц ОБСЕ.

Делегация Армении также принимает участие в 26-й сессии ПА ОБСЕ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

5-го июля на открытии сессии ПА ОБСЕ выступят президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель ПА ОБСЕ Кристин Мутонен, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. Среди присутствующих на открытии 26-й сессии ПА ОБСЕ – посол Армении в Беларуси Олег Есаян.

В повестке 26-й сессии ПА ОБСЕ – вопросы борьбы с терроризмом, изменении климата, незаконной иммиграции, защиты прав человека. Будут обсуждены и вопросы кризиса в Украине и вокруг нее и другие конфликты.