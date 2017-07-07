Призовой фонд шахматного тунира “Ереван Опен” в этом году составит 18000 долларов

В Ереване во второй раз будет проведен шахматный турнир “Ереван Опен”.

Как передает «Арменпресс»,- Шахматная федерация Еревана 18-27 сентября этого года организует международный шахматный турнир “Ереван Опен”. В этом году призовой фонд составит 18000 долларов.

Турнир будет проводиться по швейцарской системе, в 9 туров.