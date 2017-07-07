Визит экспертов в области оборонной политики из Китайской Народной Республики в Национальный исследовательский университет обороны МО РА

7 июля 2017 года Национальный исследовательский университет обороны Министерства обороны РА посетила делегация экспертов в сфере оборонной политики из КНР во главе с профессором Китайского национального университета обороны, бывшим руководителем Института по исследованию вопросов обороны, генерал-майором Чжан Инли. В составе делегации были высокопоставленные военнослужащие из Китая – эксперты в области национальной обороны, военных реформ и модернизации, международного военного сотрудничества. Делегацию сопровождали новоназначенный военный атташе Китайской Народной Республики в РА, старший полковник Чжан Фэнхуа и представители Департамента оборонной политики Министерства обороны РА. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный исследовательский университет обороны МО РА.

Гостей принял Начальник НИУО, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян. На встрече также присутствовали заместитель начальника НИУО по научной работе–начальник Института национальных стратегических исследований, кандидат исторических наук Бениамин Погосян, заместитель начальника НИУО по учебной части–начальник Института национального стратегического оборонно-безопасностного образования, полковник Сурен Давтян, советник начальника НИУО-аналитик, доктор психологических наук, доцент, полковник Вазген Маргарян, руководитель Центра регионального стратегического анализа ИНСИ НИУО, кандидат исторических наук Давид Манасян и ученый аналитик ИНСИ НИУО, кандидат экономических наук Азат Давтян.

В начале встречи генерал-лейтенант Гайк Котанджян обрисовал деятельность и перспективы развития НИУО. По вопросу сотрудничества между Арменией и Китаем в области стратегических исследований профессор Котанджян отметил шаги, предпринимаемые в целях налаживания взаимодействия НИУО с аналогичными учреждениями Китая, и, в частности, Меморандум о сотрудничестве, подписанный НИУО и Китайским институтом международных стратегических исследований, а также договоренность о подписании Меморандума о сотрудничестве между НИУО и Сианьским институтом современных международных исследований.

Затем развернулась профессиональная дискуссия по ряду проблем стратегического значения, в частности, были затронуты вопросы возможности вовлечения стран Южного Кавказа в предложенную КНР программу «Новый шелковый путь» («Один пояс – один путь», Belt and Road), сотрудничества государственного и частного секторов в деле развития военно-промышленного комплекса Китая, а также вопросы, касающиеся перспектив развития отношений между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и ЕАЭС.

Армянские участники дискуссии высоко оценили китайский опыт в сфере военной промышленности и представили армянское видение перспектив развития данной области.

Гости высоко оценили осуществляемые в НИУО под руководством генерал-лейтенанта Гайка Котанджяна исследовательские программы, в особенности подчеркнув важность вовлечения в них молодых ученых-аналитиков.