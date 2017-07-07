Фарманян призвал депутата Госдумы воздержаться от неуместных комментариев по поводу карабахской проблемы
Депутат НС Армении Самвел Фарманян призвал депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева воздержаться от неуместных комментариев по поводу карабахского конфликта, «не встав на путь печально известного Педро Аграмунта, и не поставив собственную партию и страну в неудобное положение».
Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:
«После последних событий на линии соприкосновения карабахского конфликта от моего внимания не ускользнула «мелочь» - в истинном смысле этого слова.
То, что военно-политическое руководство Азербайджана запуталось в собственных расчетах, мы знали давно: уже длительное время, пытаясь торпедировать переговорный процесс и шантажировать международное сообщество и Минскую группу ОБСЕ, Азербайджан получил не поддержку этих структур, а наоборот – противопоставив себя международному сообществу и Минской группе ОБСЕ, он оказался в исключительной, и постоянно углубляющейся изоляции, не получив вокруг стола переговоров то, чего он желал.
То, что Азербайджан, периодически прибегая к военно-политическому авантюризму, нарушая бессрочные соглашения о режиме прекращения огня и не уважая соглашения, достигнутые при своем же участии, сделал собственного солдата пушечным мясом,- мы также знали.
То, что утративший человеческое лицо режим Алиева рассматривает в качестве пушечного мяса не только своих военнослужащих, но и гражданское население у линии соприкосновения – тоже не новость. В противном случае, он не стал бы устанавливать огневые точки в тылу у гражданского населения и общин, аморально сделав их живым щитом.
Но то, что в редеющей и опозоренной международной армии любителей черной икры может оказаться ни много, ни мало – самозванная «мелочь» из Госдумы РФ по имени Дмитрий Савельев, – это уже новость.
Кажется, что совсем не очевидно, исходя из какой логики последний говорит о «карабахском сепаратизме», «скорейшем восстановлении территориальной целостности Азербайджана», прославляя Гейдара Алиева как «отца народа» и распространяя прочие несвязные мысли, будучи членом парии власти в РФ «Единая Россия», и противопоставляя себя заявлениям правительства, сформированного этой партией, и министра ИД РФ Лаврова, а также внешней политике государства, которое он представляет.
Создается впечатление, что депутат Савельев последние годы спал летаргическим сном и не знает, что наследники и последователи «отца народа» Алиева на разных международных площадках, в том числе, межпарламентских, обвиняли РФ в «сепаратизме», «агрессии» и многих прочих грехах в связи с крымскими событиями. Самым свежим примерам – 2-3 дня давности.Так что, депутату Савельеву лучше бы заниматься родственными себе вопросами экологии и не совать нос в темы, в которых он явственно не разбирается - не встав на путь печально известного Педро Аграмунта, и не поставив собственную партию и страну в неудобное положение».
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Асратян