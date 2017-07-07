В селе Хачмач Арцаха будет проведен показ авторских фильмов

В селе Хачмач Аскеранского района Арцаха 14 – 16 июля будет проводиться показ авторских фильмов, и он начнется с просмотра 3-х фильмов Дживана Аветисяна. Как передает «Арменпресс», - об этом сказал известный арцахский режиссер Дживан Аветисян, уточняя, что в Хачмаче 14 июля будет показан фильм “ Разбитое детство”, 15 июля – фильм “Теваник” и 16 июля - фильм “Последний житель”.

«Информирую, это будет носить законный характер, и я каждый год буду приглашать армянских и иностранных представителей кинематографа, которые захотят представить свои фильмы в Арцахе. “большое кино в маленьком селе”, - под таким лозунгом я представил нашу идею министру культуры и вопросов молодежи Арцаха, министру иностранных дел, заместителю министра финансов, и получил их одобрение. Эту идею я представил также моим американским партнерам: основателю «ARTsakh Arts and Cultural Foundation» Адрине Мирзаян и исполнительному продюсеру моего фильма “Последний житель” Гаро Манделиану»,- сказал он.

Цель всего этого – сделать узнаваемым Арцах и историю армянского народа для международного сообщества. А 22-го июля в союзе искусств “Нарекаци” г. Шуши будет продемонстрирован фильм “Последний житель”, который был показан на 20-ом международном кинофестивале, где вызвал большой интерес.Говоря о новом фильме “Врата рая” Дживан Аветисян сказал: “ С Каннского кинофестиваля мы вернулись с большим успехом. Сейчас я осуществляю ряд работ, связанных с этим фильмом”

Режиссер до конца этого месяца в центре творческих технологий “Тумо” в Степанакерте проведет курсы обучения под лозунгом “ Герой нашего времени”.А дети подготовят 3 отдельных фильма.