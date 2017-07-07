На 2-х остановках в Ереване можно заряжать мобильные телефоны от солнечных батарей

В Ереване открылась первая остановка общественного транспорта, питающаяся от солнечной энергии. Инициатива принадлежит представительству Евросоюза в Армении, которое установило солнечные панели на остановках, находящихся на улицах Московян и Баграмян. Как передает «Арменпресс», ожидающие транспорт посетители остановок могут бесплатно зарядить телефоны и другие цифровые приборы, необходимо лишь иметь свои USB кабели. На каждой остановке можно заряжать ежедневно 24 телефона. Восьмиместное заряжающее устройство будет действовать, как только посетитель подключит одну из кнопок гнезд, затем подключит кабель. После зарядки надо выключить кнопку, чтобы она служила другим посетителям также.

Посол Евросоюза в Армении был одним из первых, кто воспользовался возможностью зарядить там телефон. “ В Армении полно солнца, в течение года здесь много солнечных дней, что позволяет пользовать этим естесственным богатством. Все армяне хотят иметь дешевую энергию, и быть более независимыми, а мы, как Евросоюз, думаем что в течение некоторого времени оба будет возможно обеспечить”. – сказал Петр Свитальский. По его словам: В Армении имеются те 3 необходимых фактора для развития солнечной энергетики: природа, солнце, люди и их возможности – которые превращаются в технологии. А инвестицииможно обеспечить стараниями международного сообщества.

Свитальский осведомил, что данные солнечные панели на остановках останутся один год, после чего их передадут другим организациям: школам, детским садам, которые тоже воспользуются предоставляемыми возможностями.

С 3 -7 июля в Армении под лозунгом“ Дни энергопроизводительности Европейского союза в Армении была проведена недельная инициатива представительства ЕС, сотрудничающих организаций с финансированием ЕС. В рамках этой инициативы были проведены обсуждения, общественные беседы, туры.