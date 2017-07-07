В Армении температура воздуха повысится на 2-4 градуса

В вечерние часы 8 июля в Вайоц дзоре, Сюнике и на территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), 9 июля в восточных районах страны, 10 июля в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, с 11-12 июля ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

С 9-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с. В Ереване с 8-12 июля ожидается погода без осадков.