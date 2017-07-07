В Китае построили самый длинный в мире подводный автомобильный тоннель

В Китае построили самый протяженный и глубокий в мире подводный автомобильный тоннель, который станет частью моста между Гонконгом, Макао и городом Чжухай, сообщает в пятницу телеканал CCTV.

Протяженность тоннеля составляет 6,7 километра, он расположен на 40 метров ниже уровня морского дна.

Амбициозный проект выполняется совместно городом Чжухай в провинции Гуандун и особыми административными районами Гонконг и Макао. Проект предусматривает строительство моста протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля и двух искусственных островов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После завершения всех работ и ввода моста в эксплуатацию время поездки из Гонконга в Чжухай и Макао значительно сократится и составит около 30 минут вместо трех часов.