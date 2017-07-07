В ДТП на дороге в Ванадзор военнослужащий-контрактник отделался царапинами

Помещенный в госпиталь из-за аварии, произошедшей на дороге Дилижан – Ванадзор военнослужащий-контрактник получил легкие царапины.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО РА Арцрун Оганесян отметил, что военнослужащий был помещен в военный госпиталь.

“Военнослужащий-контрактник являлся водителем данной машины. Он получил легкие царапины и в данный момент находится в нормальном состоянии. Сейчас он проходит обследование”, - сказал Оганесян.

7-го июля в области Лори на дороге Дилижан – Ванадзор произошла авария, вследствие которой двое: 1 военнослужащий контрактник и 1 гражданское лицо были помещены в военный госпиталь.