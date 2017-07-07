НС Армении утвердило отчет о выполнении госбюджета за 2016 год

НС Армении утвердило отчет о выполнении госбюджета Армении за 2016 год. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 53 депутата, «против» - 22 депутата, воздержался один.

До голосования по поводу порядка ведения заседания выступил лидер блока «Елк» Никол Пашинян. Он подчеркнул, что депутаты блока «Елк» будут голосовать «против» отчета о выполнении госбюджета Армении за 2016 год, однако предложил оппозиции не принимать участия в голосовании, поскольку голосов парламентского большинства не хватит для обеспечения утверждения отчета. «Мы предлагаем оппозиции не принимать участия в голосовании, поскольку голосов парламентского большинства на данный момент не хватит для обеспечения утверждения отчета»,- сказал лидер блока «Елк» Никол Пашинян.

Затем по поводу порядка ведения заседания выступил секретарь блока «Царукян» Ваге Энфиаджян. Он подчеркнул, что депутаты блока «Царукян» будут голосовать «против» отчета о выполнении госбюджета Армении за 2016 год, однако они не видят оснований для отказа от голосования.

Для обеспечения кворума необходимо участие в голосовании более половины от общего числа депутатов.