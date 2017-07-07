Вторая летняя политическая школа имени Андраника Маргаряна начала работу

6-го июля в центральном офисе РПА стартовала инициированная молодежной организацией РПА вторая летняя политическая школа имени Андраника Маргаряна. В этом году в школу им. Андраника Маргаряна поступили 50 молодых людей. Об этом «Арменпресс» сообщили в молодежной организации РПА.

Приветствуя поступивших в летнюю политическую школу молодых людей, руководитель молодежной организации РПА Карен Авагян отметил, что неформальная модель образования является исключительной возможностью для прибретения молодежью новых прикладных знаний в различных областях и навыков. Руководитель молодежной организации РПА добавил, что эти знания и навыки молодежь в будущем сможет использовать как в политической, в молодежной сфере, так и в собственной профессиональной деятельности.

В рамках двухнедельной летней политической школы молодежь приобретет академические и прикладные навыки в разных направлениях: внешней и внутренней политике РА, системе государственного управления, национальной и государственной безопасности, риторики и политического пиара, работы с медиа, а также партийной истории, идеологии, внешних связей. Курсы будут проводить ведущие специалисты и политические деятели.

Добавим, что целью программы является образование новой политической культуры и стимулирование образования и развития молодежи с новым мышлением.