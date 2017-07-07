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Внеочередное заседание НС Армении. Ожидается голосование по исполнению госбюджета за 2016 год: Прямой эфир


В НС Армении продолжается внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 83 депутата. В начале заседания будут продолжены обсуждения госбюджета на 2016 год. Затем состоится голосование по исполнению госбюджета за 2016 год.

После этого состоится обсуждение доклада ЦБ Армении за 2016 год.



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