Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с новым заявлением, в котором посчитали неприемлемым ставить под угрозу безопасность гражданских лиц

На заседании постоянного совета ОБСЕ 6-го июля представитель Франции выступил от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ с новым заявлением по поводу нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения, требуя не ставить под угрозу безопасность гражданских лиц.

Как передает «Арменпресс», сопредседатели Минской группы ОБСЕ посчитали нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения 4-го июля провокацией, которая может угрожать усилиям по мирному урегулированию карабахского конфликта и поставить под угрозу грядущие переговоры.

«Напоминаем сторонам их обязательства, проистекающие из Женевской конвенции, которые преполагают воздерживание от действий, могущих привести к потерям среди гражданского населения. Предлагаем сторонам предпринять неотложные меры по ослаблению напряжения и четко следовать соглашениям о прекращении огня 1994-1995 годов.

РФ, Франция и США подчеркивают необходимость возможно скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию конфликта, поскольку это является единственным верным путем для достижения в регионе мира, процветания и примирения»,- сказано в заявлении.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.

Азербайджанская сторона заявила о 2 жертвах и одном раненом среди гражданского населения.