Европарламент исключает военное решение в карабахском конфликте

Председатель комиссии по внешним сношениям Европарламента Дэвид Мак-Алистер, председатель комиссий по сотрудничеству ЕС-Армения и ЕС-Азербайджан Саджад Карим и руководитель делегации ПА «Евронест» Ребекка Хармс распространили заявление по поводу эскалации напряжения 4-го июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Европарламент выражает глубокую озабоченность по поводу эскалации напряжения 4-го июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в результате чего в Физулинском районе были жертвы среди гражданского населения.Мы хотим выразить соболезнование семьям погибших.

Мы призываем стороны немедленно прекратить военные действия. Как было сказано ранее, мы уверены, что военное решение в карабахском конфликте невозможно. Вместо этого, карабахский конфликт требует немедленного политического урегулирования, в соответствии с международным правом. Это – единственный путь к прекращению жертв среди военнослужащих и гражданского населения с обеих сторон.

Мы полностью поддерживаем посреднические усилия Минской группы и ее предложения. Для успеха этого посредничества Армения и Азербайджан должны иметь смелость для проведения добросовестных переговоров».

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.

Азербайджанская сторона заявила о 2 жертвах и одном раненом среди гражданского населения.