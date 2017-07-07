Пассажир летевшего из США в КНР самолета ранил троих и попытался попасть в кабину пилота

Один из пассажиров рейса авиакомпании Delta Аir Lines в четверг во время полета из американского Сиэтла (штат Вашингтон) в Пекин попытался проникнуть в кабину пилота, ранив при этом трех человек. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, инцидент произошел на борту пассажирского Boeing 767 вскоре после вылета. Нарушителя удалось скрутить. Из-за происшествия пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Самолет приземлился в 19:40 по местному времени (05:40 мск пятницы). Посадка прошла успешно. Виновника инцидента передали в аэропорту Сиэтла в руки правоохранительных органов.

Как отмечается, в результате происшествия пострадали два пассажира и один член экипажа, однако о характере их травм не сообщается.

Представители Delta сообщили, что пассажиры вылетят в пункт назначения тем же рейсом позднее.