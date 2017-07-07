США выражают озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников в Турции

США выражают глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«После арестов и задержаний правозащитников, журналистов, академиков и активистов мы снова подчеркиваем важность уважения прав человека, что закреплено в Конституции Турции и проистекает из международных обязательств Турции. Как мы уже отмечали неоднократно, ограничения свободы слова разрушают общественные основы демократии. В трудные времена голосов должно быть не меньше, а больше»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

5-го июля правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле группу правозащитников и активистов. Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.

По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация Amnesty International, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.