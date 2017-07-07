Единственный путь решения карабахского конфликта – переговоры: Госдеп США

Госдеп США выразил глубокую озабоченность по поводу эскалации напряжения 4-го июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«США выражают глубокую озабоченность по поводу эскалации напряжения 4-го июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения, в том числе, погиб 2-летний ребенок. Мы хотим выразить соболезнование семьям погибших.

Вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы призываем стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Наша политика в этом регионе четкая: единственный путь решения карабахского конфликта – переговоры, основанные на международном праве, а именно, неприменении силы, территориальной целостности и праве самоопределения»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.

Азербайджанская сторона заявила о 2 жертвах и одном раненом среди гражданского населения.