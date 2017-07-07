Европейские индексы - 06-07-17

МОСКВА, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.58% и составил 12381.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.53% и составил 5152.40 пункта, британский FTSE снизился на 0.41% и составил 7337.28 пункта, российский MICEX вырос на 0.10% и составил 1923.22 пункта, а RTSI вырос на 0.30% и составил 1011.36 пункта.