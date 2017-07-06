Единственным виновником эскалации на линии соприкосновения является Азербайджан: Шармазанов

В переговорах вокруг мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Азербайджан зашел в тупик и ищет повод, чтобы обострить ситуации на линии соприкосновения. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Единственным виновником эскалации на линии соприкосновения является Азербайджан. Виновником всех жертв с обеих сторон и ответственным является политическое руководство Азербайджана. То же самое скажу в связи с последним инцидентом, единственным виновником которого является военно-политическое руководство Азербайджана. Непозволительно делать щит из собственных граждан, прятаться в их тылу, пытаясь скрыть собственную террористическую сущность», - сказал Шармазанов.

Он назвал оценки международного сообщества взвешенными и подчеркнул, что в этом плане желания Азербайджана провалились. «Есть видеоматериалы, наши ВС опубликовали их. У нас есть четкие доказательства, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня», - сказал Шармазанов.

Он не исключил, что поведение Азербайджана в последние дни может быть связано со скандальным раскрытием в болгарских СМИ о поставке Азербайджаном вооружения террористам.