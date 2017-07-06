Главы МИД России и Франции начали переговоры в Париже

Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан проводят в четверг вечером переговоры в Париже.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», последняя встреча министров состоялась двумя неделями ранее в Москве.

Ожидается, что в ходе визита Лаврова в Париж стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вопросы борьбы с терроризмом.

В МИД РФ в преддверии встречи заявили, что Лавров и Ле Дриан затронут и продолжат совместную работу по созданию постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ – российско-французского форума "Трианонский диалог".