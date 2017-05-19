Предстоящие на 7 июля мероприятия
21:10, Июль 06, 2017
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13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
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11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 21:45 Путин и Трамп впервые встретятся утром 7 июля
- 21:40 Единственным виновником эскалации на линии соприкосновения является Азербайджан: Шармазанов
- 21:34 Главы МИД России и Франции начали переговоры в Париже
- 21:10 Предстоящие на 7 июля мероприятия
- 20:19 В Национальном собрании НКР обсуждена тема предстоящих выборов президента Республики Арцах
- 20:15 Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
- 20:06 Глава МИД Арцаха принял участников программы летней стажировки Армянской Ассамблеи Америки
- 19:45 РФС пока не будет следовать рекомендации ЕЭК об отмене статуса легионеров для членов ЕАЭС
- 19:15 Инвесторы Казахстана заинтересованы деятельностью в СЗТ Сюника
- 19:06 Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения: Сопредседатели Европарламента выступили с совместным заявлением
- 18:57 Президент Армении принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии
- 18:42 Круг дружбы Литовская Республика-Республика Арцах провела первые встречи
- 18:30 Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Армянской Ассамблеи Америки
- 18:16 Азербайджан планировал убить как можно больше детей: представлен документальный фильм «Арцах 2016: 2-й день апреля»
- 18:12 Десятки тысяч сирийцев вышли на акцию против действий Турции в Алеппо
- 18:05 Предстоящие на 7 июля мероприятия
- 18:04 В резолюции ЕС закреплено право народа Арцаха на самоопределение
- 18:00 МИД Сирии обвинил Турцию в нарушении международного права
- 17:20 Есть деятели, которые воспринимают правду в основном по типу и вкусу икры: Сенор Асратян
- 17:18 Глава МИД Армении представил спецпредставителю ЕС ситуацию в зоне нагорно- карабахского конфликта
- 17:08 Армянский художник создал портрет Генриха Мхитаряна с помощью 4 млн точек
- 16:49 Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
- 16:19 Министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян видит в ЕАЭС огромный потенциал
- 16:17 В Варшаве проходит акция протеста против визита Трампа
- 15:42 Умер французский композитор Пьер Анри
- 15:23 В ЕП призвали Евросоюз приостановить переговоры о членстве Турции
- 15:21 Вице-спикер НС А.Оганнисян приняла посла Соединенного Королевства в Армении
- 15:20 Судья Артюша Габриэлян отказал адвокатам в ходатайствах о самоотводе
- 15:05 Ушел из жизни народный художник и скульптор Армении Арташес Овсепян
- 14:59 В значительной части областей Армении ожидаются дожди и грозы
- 14:58 Выявлено бандитское нападение в супермаркете, объявлен розыск
- 14:43 МИД РФ распространило жесткое заявление по поводу проявлений дискриминации в отношении граждан РФ армянского происхождения со стороны Баку
- 14:40 Азербайджан пытается создать имитацию войны: политолог
- 14:39 Арабские страны объявили о продлении бойкота Катара
- 14:18 Власти Бельгии опасаются новых террористических атак
19:57, 30.06.2017
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