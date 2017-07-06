В Национальном собрании НКР обсуждена тема предстоящих выборов президента Республики Арцах

В малом зале заседаний Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) председатель парламента Ашот Гулян 6-го июля созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители фракций, а также представители постоянных комиссий. В ходе совещания были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему избранию Национальным собранием президента Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, согласно положениям статьи 168 Конституции и статьи 149 Регламента Национального собрания, кандидатов в президенты Республики будут выдвигать фракции Национального собрания. Избранный парламентом Президент будет пребывать в должность до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.

Представив график предстоящего избирательного процесса, председатель парламента отметил, что согласно Регламенту НС, окончательный срок выдвижения - 12-е июля.

Участники совещания обсудили порядок выдвижения кандидатов, а также перечень документов. В течение 24 часов после выдвижения будет обнародовано заявление председателя НС относительно кандидатов на должность президента Республики, а также даты и времени проведения процесса избрания.