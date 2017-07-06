Глава МИД Арцаха принял участников программы летней стажировки Армянской Ассамблеи Америки

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян 5 июля принял посетивших с традиционным визитом Арцах участников программы летней стажировки Армянской Ассамблеи Америки (ААА) во главе с региональным директором организации Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Мирзоян оценил сотрудничество с ААА и подчеркнул важность программы летней стажировки, которая дает возможность молодежи из Диаспоры посетить также Арцах и составить полное представление о реалиях и достижениях страны.

По просьбе гостей Карен Мирзоян представил особенности деятельности МИД Арцаха и коснулся ряда вопросов внешнеполитической повестки страны.