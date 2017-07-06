РФС пока не будет следовать рекомендации ЕЭК об отмене статуса легионеров для членов ЕАЭС
Российский футбольный союз (РФС) пока не намерен следовать рекомендациям Евразийской экономической комиссии об отмене статуса легионеров для граждан из стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Rambler News Service, об этом сказал журналистам президент РФС Виталий Мутко.
«Пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос RNS. Мутко не сказал, когда данный вопрос может быть рассмотрен.
В мае ЕЭК уведомила государства, входящие в ЕАЭС, о необходимости снятия ограничений на количество легионеров из стран союза в составах спортивных команд.
«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда, в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств — членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран», — заявила член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карина Минасян.
В данный момент в европейских чемпионатах действуют лимиты на легионеров, большинство из которых не касаются игроков из стран Евросоюза.