Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения: Сопредседатели Европарламента выступили с совместным заявлением

Сопредседатели Европарламента Дэвид МакКаллистер, Саджад Карим и Ребекка Хармс выступили с совместным заявлением в связи с недавней эскалацией на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Европейский парламент очень обеспокоен возобновлением насилия на этой неделе между Арменией и Азербайджаном. Как уже говорилось ранее, мы твердо убеждены в том, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Вместо этого конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании в соответствии с международным правом. Это единственный способ прекратить гибель гражданских лиц и солдат с обеих сторон», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении.

Сопредседатели также отметили, что они полностью поддерживают усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнули, что Армения и Азербайджан должны проявить политическую волю для продвижения на переговорах, чтобы посредники достигли успеха.