Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Армянской Ассамблеи Америки
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 июля принял делегацию Армянской Ассамблеи Америки во главе с региональным директором организации Арпи Варданян, обсудив вопросы осуществления в Арцахе разных программ.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян выразил удовлетворение патриотической работой Армянской Ассамблеи Америки, отметив, что организация всегда оказывала содействие Арцаху.
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