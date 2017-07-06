Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Армянской Ассамблеи Америки

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 июля принял делегацию Армянской Ассамблеи Америки во главе с региональным директором организации Арпи Варданян, обсудив вопросы осуществления в Арцахе разных программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян выразил удовлетворение патриотической работой Армянской Ассамблеи Америки, отметив, что организация всегда оказывала содействие Арцаху.